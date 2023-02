Macron in difficoltà a casa e in Ue E così attacca l' Italia Il successo di Meloni all' estero smonta i piani dell' Eliseo

(Di giovedì 9 febbraio 2023) "E' stato inopportuno, la nostra forza deve essere l'unità", ha detto arrivando per l'apertura dei lavori del Consiglio europeo Giorgiaparlando vertice tenutosi ieri sera a Parigi tra Emmanuelcon la Germania del cancelliere Olaf Scholz e il presidente ucraino Zelensky, e che ha visto... Segui su affarni.it

... senza dimenticare leeconomiche che sono alla base del disimpegno in Africa; Londra ha ... Per questa ragione, sul versante francese, stride la decisione del Presidente Emmanuel...Sebbeneabbia segnalato già in precedenza una certa disponibilità a fornire aerei da ... che halogistiche, diventa ancora più complesso e con tempistiche troppo lunghe ieri incidere ...

Macron in difficoltà a casa e in Ue. Il successo di Meloni smonta i suoi piani Affaritaliani.it

Meloni vede (comunque) Zelensky, ma su Kiev serve un'unica regia ... Formiche.net

La prima volta di Zelensky (e il litigio Meloni-Macron) | America-Cina ... Corriere della Sera

E sul nuovo debito europeo. Macron non dà sponde a Melon la Repubblica