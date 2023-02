Il presidente francese Emmanuele il presidente ucraino Volodymyrvoleranno insieme questa mattina da Parigi al vertice dei capi di Stato e di governo dell'Ue a Bruxelles: lo ha reso noto l'Eliseo. . 9 febbraio 2023O forse dissimulavano: 'nessuna irritazione' per il vertice all'Eliseo fra, Scholz e, a cui non è stata invitata Giorgia Meloni. E non c'è nemmeno da sbattere la testa al muro se l'...

Meloni esclusa dalla cena Macron-Scholz-Zelensky. La premier paga i dissensi in maggioranza, dovrà accontenta… la Repubblica

Macron e Zelensky volano insieme a Bruxelles per vertice - Ultima Ora Agenzia ANSA

Macron e Zelensky volano insieme a Bruxelles per vertice Ue TGCOM

Macron e Zelensky volano insieme a Bruxelles per vertice Tiscali Notizie

Lo ha detto il presidente statunitense, definendo l'impegno ad aiutare Kiev «illimitato» — TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ...(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky voleranno insieme questa mattina da Parigi al vertice dei capi di Stato e di governo dell'Ue a ...