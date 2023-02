Ma che fine ha fatto Clubhouse?

Leggi su agi

(Di giovedì 9 febbraio 2023) AGI - C'è stato un momento in cuisembrava la nuova agorà. Pare passata una vita, era l'altro ieri. In piena pandemia, l'app che permette di organizzare eventi in diretta audio esplode. Nel giugno 2021 raggiunge il proprio picco globale, con 17 milioni di utenti mensili attivi. In quei giorni incassa un round d'investimento che porta la raccolta complessiva a 110 milioni di dollari e la valutazione della società a 4 miliardi. Poi il crollo e, oggi, qualcosa che si avvicina all'irrilevanza. Utenti e download: il tracollo Secondo i dati forniti all'Agi dall'analista di SensorTower Abe Yousef, lo scorso anno le installazioni dell'app sono diminuite dell'83% su scala globale e addirittura del 95% in Italia rispetto al 2021. Rispetto al picco, gli utenti mensili attivi lo scorso dicembre sono diminuiti dell'83% su scala globale e dell'85% nel nostro Paese, ...