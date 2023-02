M3GAN | Jason Blum spinge i fan al cinema | l' obiettivo è quello di raggiungere i 100 milioni al botteghino

Sembra proprio che il successo dinon sia bastato aBlum , che è tornato su Twitter per cercare di incrementare ancora di più i numeri della pellicola horror. "Se non avete ancora visto ...Megan, Allison Williams: "Blum fa più paura di!" Sorpresa in quinta posizione col debutto dell'action indiano Pathaan , che supera gli otto milioni di dollari al debutto negli USA aprendo ...

M3GAN: Jason Blum spinge i fan al cinema, l'obiettivo è quello di ... Movieplayer

M3GAN: Jason Blum rivela come il film ha infranto una delle sue ... BadTaste.it TV

M3gan: cosa c’è da sapere sullo spaventoso film Cosmopolitan

M3GAN: il sequel ha già una data di uscita ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Night Swim, i produttori di M3GAN al lavoro su un nuovo film horror ComingSoon.it

Jason Blum ha deciso di spronare i fan così da incrementare ulteriormente gli incassi, già alti, di M3GAN, in un nuovo post Twitter.Before M3GAN danced on the big screen, Jennifer's Body paved the way for a new era of iconic female villains to take the horror world by storm.