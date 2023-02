Lutto nel mondo dello sci | morta Elena Fanchini | aveva 37 anni

Leggi su tvzap

(Di giovedì 9 febbraio 2023)nelsport. È: a 37l’ex sciatrice azzurra si è spenta nella sua casa di Solato in provincia di Brescia. Era malata da tempo: il tumore chesconfitto si è ripresentato la scorsa estate. L’azzurra in carrieracollezionato un argento mondiale in discesa libera a Bormio 2005 e due vittorie in altrettante gare di Coppa del. Leggi anche l’articolo —> Stefano Corti de “Le Iene” è in ospedale: ecco cosa è successo Ilsport, e quellosci in particolare, è inper la morte di. L’ex sciatrice è...