Lutto nel mondo del calcio spagnolo | è morto il papà di Marcos Alonso

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 9 febbraio 2023)neldel: èa soli 63 anniSr., ildel giocatore ex Fiorentinaneldel: èa soli 63 anniSr., ildel giocatore ex Fiorentina e che attualmente gioca nel Barcellona. Le cause del decesso sono al momento sconosciute.Sr. durante la sua carriera calcistica ha giocato tanti anni all’Atletico Madrid, al Barcellona e ha vestito la maglia della nazionale della Spagna in 22 occasioni, partecipando anche ad Euro 1984. L'articolo proviene daNews ...