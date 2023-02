Lupercalia e San Valentino | la festa degli innamorati fra paganesimo e mitologia

(Di giovedì 9 febbraio 2023) I, il culto precursore della festività cristiana di San. Nel nuovo appuntamento della rubrica ClassicaMente, le antiche celebrazioni festeggiate in Febbraio, mese di purificazione., Sane il Dio Faunus: i culti sinistri dei nefasti giorni di Febbraio Photo Credits: ancientcoins.market I, da cui proviene la festività cristiana di San, erano delle celebrazioni pagane in onore del dio Fauno nella sua accezione di Luperco: divinità rurale protettrice del bestiame e della fertilità. Le date in cui si onoravano le feste deiricadevano fra il 13 e il 15 febbraio; periodo in cui, successivamente, in epoca cristiana si attribuì la venerazione di San, protettore ...

Valentino, la festa degli innamorati...e del consumismo. Prima nato come festività cristiana per sostituire i Lupercalia, riti pagani all'insegna dei festeggiamenti sfrenati, è diventato poi il ... andando a sostituirsi alla precedente festa pagana dei Lupercalia. San Valentino è stato il primo religioso a celebrare un matrimonio misto, in un periodo storico in cui una cosa del genere era ...

San Valentino è una festa celebrata il 14 febbraio in tutto il mondo per celebrare l'amore e l'affetto tra le coppie. Ma qual è la sua origine e la storia ...