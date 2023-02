«Lunga conversazione» o breve incontro tra Meloni e Zelensky? Due narrazioni di uno stesso fatto | il bilaterale tra la premier e l’ucraino non c’è stato – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Siamo a Bruxelles.partecipa al Consiglio europeo. Sono previsti alcuni incontri bilaterali, tra cui uno con la presidente del Consiglio italiana,, esclusa la sera prima dal vertice con Macron e Scholz. Lo staff del, però, visto il ritardo sulla tabella di marcia, fa sapere che è impossibile fare incontri bilaterali con i singoli leader dei Paesi membri. Così, si decide di mettere insieme gli esponenti dei vari Paesi in quattro gruppi da sei. «Troppi impegni per» è il messaggio che arriva dal lato ucraino. Fonti non precisate, però, riferiscono alle agenzie italiane un messaggio che va in direzione contraria: «Il presidente ucraino ha chiesto adi intrattenersi per un colloquio a due». E parlano di «». Delle ...