Lukaku vuole restare all’Inter | l’obiettivo è rinnovare il prestito dal Chelsea a prezzo dimezzato

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Romelu, attaccante dell’Inter,rimanere in nerazzurro anche nella prossima stagione. Ecco il piano del club per trattenerlo Romelu, attaccante dell’Inter,rimanere in nerazzurro anche nella prossima stagione.del club milanese però è sicuramente quello di nonildalalle cifre della scorsa estate (8 milioni di euro più 3 di bonus), ma bensì dimezzarle. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, la dirigenza dell’Inter vorrebbe abbassare o addirittura dimezzare tale cifra con i Blues, facendo leva anche sui tanti acciacchi che ha avuto il giocatore durante la stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Di non rinunciare a. Che avvenga ora peraltro, nel momento più complicato, quando il belga di fatto non ha ancora mostrato di riuscire a incidere in questa stagione, è più che simbolico. L'...Big Rom scalpita,vedere sempre di più il campo e lo sta dimostrando con i fatti. Romelu- calciomercato.itNella sfida contro i bergamaschi in Coppa Italia, aveva dato segnali di ripresa ...

Ma tutto dipende da Lukaku, questo è chiaro. Romelu non vuole mollare l'Inter e l'Inter non vuole mollare Lukaku. La condizione è ovvia: il belga deve dimostrare da qui in avanti di essersi messo alle ...