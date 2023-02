Luis Alberto | «Sarri? Vediamo lunghi video tutti i giorni e ogni tanto ti cala la palpebra…» 

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il centrocampista della Lazio,, ha rilasciato una intervista su Twitch al giornalista spagnolo Benni Arroyo in cui parla della sua esperienza nel club biancoceleste ma anche del desiderio che nutre di tornare, un giorno, a giocare in Spagna. Nel mercato invernale lo ha cercato il Cadice.ne parla. «Non stavo passando un buon momento quando mi è arrivata la notizia che mi volevano. Ho apprezzato molto l’interesse del Cadice, ma era un momento difficile. A gennaio non è semplice cambiare squadra. E poi non voglio chiudere male con la Lazio. Quando andrò via parlerò con il presidente, con il direttore e con l’allenatore con i quali ho un grande rapporto. Devo quasi tutto alla Lazio. Il club e i tifosi mi vogliono bene. Sarebbe stupido rompere male con loro. Fino all’ultimo giorno darò tutto ...