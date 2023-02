(Di giovedì 9 febbraio 2023) La rivene di, centrocampista spagnolo della, sul suo futuro con la maglia biancocelesteè stato ospite del canale Twitch del giornalista Benni Arroyo. Il centrocampista ha svelato alcuni retroscena sul rapporto con la. PAROLE – «Non stavo passando un buon momento quando mi è arrivata la notizia che il Cadice mi voleva. Ho apprezzato molto l’interesse, ma a gennaio non è semplice. Noncon la. Quando andrò via parlerò con il presidente, con il direttore e con il mister con i quali ho un gran rapporto. Devo quasi tutto alla. Il club e i tifosi mino bene. Sarebbe stupido rompere ...

è da sei anni e mezzo uno dei pilastri della Lazio . Il centrocampista spagnolo ha avuto modo di parlare della sua avventura con la maglia biancoceleste e della Serie A in una ...Commenta per primo, centrocampista della Lazio , è intervenuto durante la trasmissione su Twitch del giornalista Benni Arroyo. SERIE A - 'È un campionato che non si è evoluto tanto. In Italia si gioca ...

Inter: Milenkovic piacerebbe per il dopo Skriniar, il Milan vorrebbe Luis Alberto Blasting News Italia

Luis Alberto: «Non voglio chiudere male con la Lazio» Calcio News 24

Le pagelle di Verona-Lazio: Lazovic corsa e qualità, Luis Alberto senza idee la Repubblica

Bocciatura Gazzetta: “Immobile sbaglia due gol, Luis Alberto al piccolo trotto” SOS Fanta

Parola a Luis Alberto. Ospite in diretta Twitch del giornalista spagnolo Benni Arroyo, il fantasista biancoceleste ha ripercorso alcune tappe della sua carriera e raccontato alcuni aneddoti ...Mike Maignan, portiere del Milan, non gioca dallo scorso mese di settembre. Il Diavolo ha patito troppo la sua assenza. Ma ora è quasi pronto Matteo Ronchetti Mike Maignan, portiere del Milan, non… Le ...