L’Ue lancia la piattaforma contro la disinformazione e l’interferenza estera

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Nel suo discorso di apertura dell’evento “Beyond disinformation – EU responses to the threat of foreign information manipulation”, Josep Borrell (Alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, nonché vicepresidente della Commissione) ha sottolineato la pericolosità delladilagante, soprattutto online. In particolare, Borrell ha posto l’attenzione sulla centralità della manipolazione dell’informazione e dell’inteferenza(foreign information manipulation and interference, o Fimi), di cui le principali protagoniste sono oggi Cina e Russia. Quest’ultima, infatti, con l’invasione militare dell’Ucraina ha investito in modo significativo nella progressiva ingegnerizzazione del processo disinformativo. L’Alto rappresentante ha inteso precisare che le operazioni Fimi rappresentano una minaccia ...