Ludovica Valli ha partorito | è nato il secondo figlio dell’influencer | il bellissimo nome scelto dalla coppia

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 9 febbraio 2023)hanelle scorse ore il: èil piccolo Otto Edoardo,genito dellae del compagno (e futuro marito) Gianmaria Di Gregorio. Laha avuto circa due anni fa la prima figlia, Anastasia. L’annuncio della seconda gravidanza era arrivata qualche mese fa, quando lanon poteva più nascondere il pancino in crescita. L’annuncio della seconda attesa era stato molto emozionante: “Arriverà un fratellino per Anastasia. Il mio cuore esplodeva già per la nostra Anastasia, ora non ve lo so spiegare…è un qualcosa di inspiegabile ciò che stiamo provando da tre mesi a questa parte. Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c’è ...