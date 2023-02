L’Ucraina entrerà nell’Ue anche se non a breve E sulla Nato… Parla Lesser Gmf

Leggi su formiche

(Di giovedì 9 febbraio 2023) “Credo che sia a Bruxelles sia a Kiev ci sia la consapevolezza chedebba convergere con le norme europee. Ma ciò non si tradurrà in un’adesione a”. Così Ian, vicepresidente del German Marshall Fund e direttore esecutivo dell’ufficio di Bruxelles, commentando il viaggio del presidente ucraino Zelensky a Bruxelles. Esiste uno spazio per la risoluzione diplomatica del conflitto? Di certo può esserci uno spazio. La questione è: quando? E in quali condizioni? Credo sia chiaro che se questo conflitto porterà all’esaurimento di una parte o dell’altra ci saranno negoziati. Potremmo non vedere una vera e propria soluzione, ma una semplice stabilizzazione, un congelamento del conflitto. È possibile immaginare qualcosa del genere nel prossimo futuro, ma credo che ancora non esistano le condizioni adeguate per un negoziato ...