Lucca | cane azzanna al volto bimbo di un anno e mezzo

- Un bambino di 18 mesi e' stato morso al volto da un"Terranova" in via Vecchia Romana ad Antraccoli nel comune di. Subito soccorso da medico e infermerie del 118 è stato poi ...L'animale era rimasto incastrato in una tubazione di una ditta abbandonata a Marlia, Capannori. Ecco il momento in cui il cagnolino viene estratto dal tubo e riportato in ...

E' accaduto questa mattina intorno alle 8.45 in via Vecchia Romana ad Antraccoli. Un bambino di un anno e mezzo è stato morso al volto da un cane "Terranova" di proprietà, pare, dello zio. Sul posto s ...