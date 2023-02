Lucca | cane azzanna al volto bimbo di un anno e mezzo

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – Un bambino di unè statoto da unalriportando gravi ferite. E’ accaduto questa mattina poco prima delle 8.45 in un’abitazione in via Vecchia Romana ad Antraccoli, frazione del comune di. A mordere il piccolo è stato unTerranova, sembra di proprietà dello zio. Immediati sono scattati i soccorsi del 118. Sul posto si è recata l’automedica di: medico e infermiere hportato subito il bambino al pronto soccorso dell’ospedale di. Qui è stato stabilizzato e portato da un’ambulanza con anestesista rianimatore a bordo direttamente all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. L'articolo proviene da Italia Sera.

