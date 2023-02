Lorena Bianchetti presenta Mama su TvLoft | sei interviste alle mamme di persone famose | da Jacobs a Tommassini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Seia seidi altrettanti figli “importanti” che si sono distinti in un campo particolare o per una scelta degna di coraggio: un campione olimpionico, un ragazzo che ha cominciato la transizione, un’attrice, un rapper che non c’è più, un brino e un personaggio televisivo.è un talk – da oggi disponibile su– in cuiin ogni puntata intervista delle donne che hanno rapto per i propri figli un un porto sicuro, madri che a volte sono state anche padri, madri che hanno creduto in un sogno di bambino, madri che per quel sogno hanno sacrificato tutto: Viviana Masini, mamma del campione olimpico Marcell; Daniela Del Latte, madre di Vittoria, nata in un corpo che non sentiva suo; ...