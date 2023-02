Lookman si gode l’Atalanta e sfida Osimhen | l’ha detto sull’attaccante del Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ademola, attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’edizione odierna dell’Eco di Bergamo. Tra i tanti temi trattati nel corso dell’intervista, c’è anche un messaggio a Victorda parte dell’attaccante nerazzurro. Di seguito le sue dichiarazioni: “Nella mia testa ho un obiettivo, ma non mi faccio condizionare: in realtà preferisco ragionare game by game, una partita alla volta. Ai record non ho mai pensato, voglio continuare a lavorare per migliorarmi, vedremo poi alla fine dove sarò arrivato.è il mio rivale nella classifica marcatori: non so proprio chi sarà davanti alla fine. Ma lo conosco bene e posso dire che un giocatore incredibile, un top player, con caratteristiche eccezionali: dopotutto chiunque, vedendolo, si accorge del campione che è”. NAPLES, ITALY – ...