Lombardia | candidati segreteria Pd con Majorino | domani alle 18 a Milano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Iallanazionale Gianni Cuperlo, Stefano Bonaccini, Paola De Micheli ed Elly Schlein chiuderanno, insieme a Pierfrancesco, la campagna elettorale per le regionali del Partito Democratico. L'appuntamento è18 al Teatro del Buratto, in via Giovanni Bovio 5 a

Il voto nei circoli continuerà fino al 12 febbraio: soltanto per i circoli di Lazio e, vista la sovrapposizione con le Regionali, la scadenza è fissata per il 19 febbraio. Ia ...Il 12 e 13 febbraio si vota in importanti regioni come lae il Lazio. Quest'ultima, è una ... Senza nulla togliere agli altripenso che in campo vi sia una istanza rivoluzionaria che ...

Regionali Lombardia, ritratto di Pierfrancesco Majorino, il baffo bianco del Pd che tenta l'assalto al Pirell… La Repubblica

Regionali Lombardia, i quattro candidati in corsa per la presidenza TGCOM

Elezioni regionali Lombardia 2023, la guida: orari, candidati e sondaggi Money.it

Pd, i 4 candidati insieme per Majorino in Lombardia: domani l’evento a Milano Globalist.it

"La Lombardia non è la Calabria": bufera su Majorino e la frase in TV Il candidato del Pd alla Lombardia pronuncia in televisione una frase "un po' infelice" sulla Regione meridionale. Duro l'attacco ...Il video delle dichiarazioni del Presidente Giuseppe Conte che indica di votare il Candidato Presidente della Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino.