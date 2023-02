L'obbligo vaccinale anti-Covid ai sanitari era legittimo. La sentenza della Consulta

(Di giovedì 9 febbraio 2023) L’del vaccinointrodotto per il personaleo non costituisce una misura irragionevole né sproporzionata se l’ obiettivo è quello di prevenire la diffusione del virus e di...

L'interesse della collettività prevale sul diritto del singolo. Lo ha ribadito la Corte Costituzionale nelle sentenze sull'imposto al personale sanitario durate l'epidemia da Covid - 19, ponendo così fine alle polemiche sulle questioni sollevate sull'e sull'uso del tampone come ...... la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, commenta le decisioni della Consulta in merito all'anti - Covid per gli operatori ...

L’obbligo del vaccino anti-Covid introdotto per il personale sanitario non costituisce una misura irragionevole né sproporzionata se l’obiettivo è quello di prevenire la diffusione del virus e di ...ROMA - Prevenire il virus, il Covid in questo caso, e tutelare nello stesso tempo la funzionalità del sistema sanitario, giustificano l'obbligo del vaccino. Tre giudici costituzionali - Augusto ...