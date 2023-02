Lo spettro della deindustrializzazione minaccia l’industria europea

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 55 di We – World Energy, il magazine di Eni Il bilancio di fine anno del 2022 non è dei più positivi. Sull’energia, due dati storici resteranno impressi nella memoria: i 316 €/MWh raggiunti il 26 agosto dal prezzo all’ingrosso del gas sulla borsa olandese TTF (considerato il mercato di riferimento per l’Europa continentale) e il 44,3 percento di inflazione energetica nell’Eurozona raggiunto a marzo, in reazione all’aumento dei prezzi energetici successivo allo scoppio del conflitto russo-ucraino. Numeri che mostrano una economiasotto pressione. Una crisi energetica senza precedenti, l’incertezza geopolitica e un’inflazione a livelli record stanno, infatti, mettendo a dura prova il potere d’acquisto dei consumatori e la tenuta delle imprese. Le industrie energivore, in particolare, sono le più ...