Lo ‘schiaffo’ di Macron all’Italia | chiama Scholz all’Eliseo per ricevere Zelensky Meloni | “Si mina l’unità Ue”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) E’ inutile minimizzare, il fatto che ieri, incontrando il presidente ucraino all’Eliso,abbia voluto al suo fianco il cancelliere tedesco, Olaf, non è certo un particolare da poco. Il messaggio è fin troppo chiaro: dopo Draghi (che nel famoso treno per Kiev consiedeva a capotavola), ora il nostro Paese pare essere nuovamente tornato a qualche anno fa quando, in Europa si distingueva l’asse franco-tedesco (cone la Merkel), ed ‘in coda’, a seguire, l’Italia, puntualmente tagliato fuori da ogni questione. Giorgetti: “I mie colleghi tedeschi e francesi sono andati a trattare con Biden, l’avessimo fatto noi saremmo passati per sovranisti ed antieuropei” Ma non solo, a questo punto va anche sottolineata la visita a Washington di Bruno Le Maire e Robert Habeck, ...