LIVE Virtus Bologna-Barcellona 6-13 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | ospiti a +7 dopo 5? | le V-nere devono reagire

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-13 Seconda tripla per Mirotic: glialzano l’intensità! 6-10 Jan Vesely schiaccia a due mani: +4! 6-8 Bomba di Nikola Mirotic: contro-sorpasso dei blaugrana! 6-5 Tap-in di Jaiteh: sorpasso per le V-, con le due squadre che giocano a viso aperto su entrambi i lati del campo! 4-5 Shengelia arpiona il rimbalzo e segna: -1! 2-5 Laprovittola va fin in fondo: cinque punti in fila per l’italo-argentino! 2-3 2/2 per Mam Jaiteh in lunetta: risponde subito la! 0-3 Laprovittola da tre apre subito le marcature! Tutto pronto per l’inizio di questa sfida. Buona partita a tutti! Minuto di silenzio in memoria delle vittime per il terremoto in Turchia e Siria di pochi giorni ...