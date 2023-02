LIVE Virtus Bologna-Barcellona 23-29 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | break di 5-0 degli ospiti a metà secondo quarto | intensità altissima

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-42 Mirotic in contropiede: 12 punti e +19, con la squadra di coach Jasikevicius che non cala l’offensiva! 23-40 Altro canestro dall’arco con Laprovittola: parziale micidiale di 16-0, con coach Scariolo che deve chiamare immediatamente time-out! 23-37 Tripla di Abrines: i catalani spingono sull’acceleratore e provano a prendere il largo! 23-34 Taglio in back door perfetto di Mirotic: doppia cifra per lui (10 punti) e +11 Barça a -3’47” dalla seconda sirena! 23-32 Bomba dall’angolo di Jokubaitis: i blaugrana accarezzano la doppia cifra di vantaggio! 23-29 Contropiede micidiale di Abrines: time-out immediato di Sergio Scariolo! 23-27 Ci pensa Abrines a sbloccare il tabellone, con la tripla del +4! Difese ben ...