LIVE Sci alpino | SuperG Mondiali 2023 in DIRETTA | Crawford oro | Kilde beffato per 0 01! Caduta per Dominik Paris

(Di giovedì 9 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL VIDEO DELLADICADUTO: COSA SI È FATTO IL MEDAGLIERE DEIDI SCI: ITALIA IN TESTA LA CRONACA DELLA GARA LADELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.30 12.43 Grazie per averci seguito amici di OA Sport. Un saluto sportivo. 12.41 Gli italiani: 13° Mattia Casse a 1.10, 18° Christof Innerhofer a 1.57, 23° Guglielmo Bosca a 1.74.è caduto, ma per fortuna sta bene. Alla RAI ha testualmente detto “ho preso una bella botta alle chiappe, ma recupero, domani farò la seconda prova di discesa“. 12.39 La classifica finale: James Crafword (Canada) ...