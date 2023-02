LIVE Sci alpino | Seconda prova discesa femminile Mondiali in DIRETTA | tra poco si parte

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG MASCHILE DALLE 11.30 11.23 Da segnalare come Stuhec, la principale rivale di Goggia e Curtoni, partirà con il pettorale 32, l’ultimo. In una prima startlist il suo nome non era neanche presente. Ci sarà dunque da aspettare fino alla fine per seguire la sua, interessantissima,. 11.20 Questa la startlist completa della: 1 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer 2 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head 3 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon 4 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar5 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head 6 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head 7 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic 8 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head9 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head 10 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT ...