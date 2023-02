LIVE Sci alpino | Seconda prova discesa femminile Mondiali in DIRETTA | Sofia Goggia terza “Elena Fanchini era speciale”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG MASCHILE DALLE 11.30 IL MEDAGLIERE DEIDI SCI: ITALIA IN TESTA LA CRONACA DELLADILIBERA: “DOBBIAMO ANDARE FORTE ANCHE PER, ERA” LA CRONACA DEL SUPERG MASCHILE VIDEO LA CADUTA DI DOMINIK PARIS PERCHÈ ILKA STUHEC NON HA DISPUTATO LA12.32 La nostrafinisce qui. Archiviato anche il secondo appuntamento diverso la gara diliberadi sabato! Domani si torna con il terzo ...

Italia a secco ai Mondiali dialpino di Courchevel/Meribel. Sulla pista Eclipse oro per il canadese Crawford, che precede Kilde e Pinturault. Il miglior azzurro, Casse, è solo 13°, brutta caduta per Paris: azzurro ok, ma che ...L'assessore al Turismo, allo sport e allo spettacolo, Elvira Amata, ha incontrato il presidente del collegio regionale dei maestri di, Nuccio Fontanarossa, per definire le modalità di svolgimento ...

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Mondiali in DIRETTA: DIRETTA: Sofia Goggia terza ad un soffio dalle austriache, Stuhec non scende in pista OA Sport

LIVE Sci alpino, Combinata Mondiali 2023 in DIRETTA: corsa a due per l'oro tra Pinturault e Schwarz, alle 14.30 lo ... OA Sport

LIVE Sci alpino, SuperG Mondiali 2023 in DIRETTA: Crawford oro, Kilde beffato per 0.01! Caduta per Dominik Paris OA Sport

Sci alpino, James Crawford beffa Kilde di 0.01 ed è campione del mondo di superG! Odermatt fuori dal podio, caduto Paris OA Sport

Sci alpino, Sofia Goggia: "Elena Fanchini era speciale. Per noi è dura, ho avuto un'amnesia" OA Sport

Un paio di passaggi sono davvero difficili". Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG maschile valevole per i Campionati Mondiali di sci alpino 2023 in corso di ...