LIVE Sci alpino | Seconda prova discesa femminile Mondiali in DIRETTA | Curtoni non spinge | attesa per Goggia

(Di giovedì 9 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG MASCHILE DALLE 11.30 11.51 Nella parte alta è dietro a Venier ma lei può fare la differenza in fondo. 11.50 Bene anche Ortlieb che è quinta a +1.01. Ci siamo, tocca a SOFIA! 11.50 Larghissima su una porta in alto, perde tanto e non porta grande velocità. Si rialza completamente nellametà, chiudendo con l’ultimo tempo a +3.09. Ora un’altra austriaca, Nina Ortlieb, per ora ce ne sono due davanti a tutte. 11.49 Anche lei va alle spalle di Venier. Solo settima a +1.21, perdendo tanto come tutte nel settore finale. Altrainteressante, Kira Weidle. 11.48 Tempo molto alto per Huetter che nel finale ha mollato. Chiude 11a a +2.43. Ora tocca alla Campionessa in carica, Corinne ...