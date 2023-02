LIVE – Sci alpino | Mondiali Courchevel Méribel 2023 | super-G maschile DIRETTA

Leggi su sportface

Latestuale del-Gaididi sci. Si torna in pista con la velocità dopo la combinata, gara vinta da Alexis Pinturault. Saranno quattro gli azzurri al via: Mattia Casse, Dominik Paris, Guglielmo Bosca e Christof Innerhofer. Appuntamento alle ore 11.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. 11.20 – Amici di Sportface, benvenuti allatestuale del-Gdeidi ...