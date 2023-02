LIVE Sanremo 2023 | seconda serata in DIRETTA | Lazza travolgente! Colapesce e Dimartino | sarà un’altra hit? L’Ariston balla con i Black Eyed Peas

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE DELLA23.27: Il monologo di Francesca Fagnani che legge le parole dei ragazzi del carcere minorile di Nisida a Napoli 23.25: Tecnicamente rivedibile l’interpretazione di Shari, visibilmente emozionata. Però il pezzo è particolare e non male 23.24: Ritmo r&b per Shari, con insert rap. Look aggressive, non è un pezzo sanremese ma in radio potrebbe funzionare 23.23: Shari – “Egoista” (TESTO: Shari Noioso MUSICA: Shari Noioso, Maurizio Pisciottu (Salmo), Luciano Fenudi, Riccardo Puddu) In quota Madame ma coraggiosa. Una delle più contemporanee e meno sanremesi. Con un finale in crescendo “Vorrei, vorrei, ci fossi tu qua con me mi sentirei un po’ meno egoista” C’è anche il rapper-fenomeno Salmo tra gli autori della musica di questo brano, con cui ...