LIVE Sanremo 2023 | 9 febbraio in DIRETTA | presenta Paola Egonu | attesissimi i Maneskin!

(Di giovedì 9 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE20.44: Sul palco dell’Ariston risalirà Peppino Di Capri, uno dei grandi della musica italiana, mentre Gianni Morandi canterà con Sangiovanni “Fatti (ri)mandare dalla mamma a prendere il latte”. 20.42: Domani Amadeus sarà affiancato dalla attrice Chiara Francini, mentre sabato tornerà in scena Chiara Ferragni, già protagonista martedì sera. Gli ospiti più attesi della terza serata saranno i Måneskin, gruppo che ha vinto nel 2021. 20.40: A condurre il Festival sarà per il quarto anno consecutivo Amadeus, affiancato alla conduzione da Gianni Morandi che sarà presente sul palco dell’Ariston tutte le sere. Questa sera la co-conduttrice sarà, schiacciatrice opposta della Nazionale italiana di pallavolo, campionessa europea in carica e ...

Tutto pronto per la terza serata del Festival di. Con Amadeus e Gianni Morandi ci sarà la campionessa di volley Paola Egonu. Stasera si esibiranno tutti i 28 cantanti, i Maneskin e Annalisa saranno gli ...scoppia il caso Fedez, che dopo aver reppato "Se va aRosa Chemical scoppia la lite, forse è meglio il viceministro vestito da Hitler", mostra e straccia la foto di Bignami vestisto ...

LIVE Sanremo 2023, seconda serata in DIRETTA: Colapesce e Dimartino vincono la seconda serata! Marco Mengoni in testa alla generale OA Sport

Sanremo 2023, dalla scopa di Morandi a Fedez: rivivi la diretta della seconda serata Corriere dello Sport

LIVE Pagelle Festival di Sanremo 2023: Giorgia sbiadita, Lazza sorprende. Paola e Chiara hanno le lancette rimaste indietro di vent'anni OA Sport

Sanremo 2023, la diretta live della prima serata del Festival La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023: ecco cosa è successo nella seconda serata La Gazzetta dello Sport

SANREMO 2023 DIRETTA LIVE – Stasera, giovedì 9 febbraio 2023, alle ore 20,30 su Rai 1 va in scena la terza serata del Festival di Sanremo 2023, il quarto affidato alla direzione artistica di Amadeus ...Sanremo 2023 atto terzo. È il momento di riascoltare tutti i 28 brani in gara, per questo si preannuncia una serata lunga, lunghissima. Anche perché non mancano gli ospiti, come i Maneskin reduci dall ...