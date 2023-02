LIVE Lussemburgo-Italia 51-109 basket femminile in DIRETTA | azzurre travolgenti | Romeo infuocata da tre

(Di giovedì 9 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE per questaè tutto. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e appuntamento a domenica contro la Svizzera (ore 17:00)! TOP SCORER –: Geniets 16;21 FINISCE QUI:vittoriosa in maniera ben più che netta, come il divario tra le due squadre. Quinta vittoria per le! 51-109 Attura si iscrive alla gara del tiro da tre. 51-106 Non si ferma Panzera! Terza tripla. 51-103 Seconda tripla di Panzera. 51-100 E con Andrè si tocca quota 100! 51-98 In lunetta Hamalainen, 1/2. 50-98 Da tre Panzera!ormai vicina a quota 100. 50-95 Rubata e appoggio di Attura, timeout. 50-93 2/2 Andrè, che replica con la stessa moneta. 50-91 2/2 Ehi ...

La Nazionale Femminile in campo in Lussemburgo, penultimo impegno di qualificazione che vedono le Azzurre già certe di un posto all'EuroBasket 2023 che si giocherà dal 15 al 25 giugno in Slovenia e ...