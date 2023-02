LIVE Lussemburgo-Italia 33-62 basket femminile in DIRETTA | nessun problema per le azzurre

(Di giovedì 9 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA43-65 Ehi Etute fa vedere un bel perno, ma soprattutto sta dimostrando di essere elemento valido. 41-65 Quinta tripla di Romeo! E da distanza siderale, senza ritmo! 41-62 2/2 Ehi Etute. Atterra male Matilde Villa nel tentativo di tenere una difesa su Ehi Etute, esce dal campo senza appoggiare una gamba. Speriamo non sia niente di grave. 39-62 Seconda tripla di fila (aperta) di Geniets. 36-62 Tripla da lontanissimo di Geniets. Metà terzo quarto raggiunta. 33-62 Ancora Verona! 33-59 Giro in lunetta per Jablonowski causato da Bestagno, 2/2, 6’45” a fine terzo quarto. 31-59 Tripla aperta di Verona. 31-56 Altri due di Ehi Etute. 29-56 Giro in lunetta per Ehi Etute, 1/2. 28-56 Bestagno per avvicinarsi al +30. 28-54 Appoggio di Verona. 28-52 Risposta di Skrijelj. 25-52 Verona ricomincia da tre. Inizia il terzo ...

La Nazionale Femminile in campo in, penultimo impegno di qualificazione che vedono le Azzurre già certe di un posto all'EuroBasket 2023 che si giocherà dal 15 al 25 giugno in Slovenia e Israele. Coach Lardo, che punta a ...

La Nazionale Femminile in campo in Lussemburgo, penultimo impegno di qualificazione che vedono le Azzurre già certe di un posto all'EuroBasket 2023 che si giocherà dal 15 al 25 giugno in Slovenia e ... Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quinto match delle qualificazioni agli Europei femminili 2023. L'Italia gioca in trasferta contro il Lussemburgo in un ...