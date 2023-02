LIVE – Lussemburgo-Italia 0-2 | qualificazioni Europei 2023 basket femminile RISULTATO IN DIRETTA

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Latestuale di, sfida valida per la quinta giornata del gruppo H delleaglidi. La Nazionale guidata da coach Lardo è attesa da questa trasferta che apre l’ultima finestra di questa fase di qualificazione. Una partita che ai fini del passaggio del turno, per le Azzurre, non ha alcun valore, visto che il pass per la fase finale è stato conquistato già lo scorso novembre, quando sono arrivate le due vittorie contro Svizzera e, soprattutto, Slovacchia. Le speranze delsono invece appesa al lumicino, soprattutto considerando che proprio la Slovacchia sfiderà la debole formazione elvetica, ultima nel raggruppamento. La palla a due è fissata alle ore 19:00 ...

La Nazionale Femminile in campo in, penultimo impegno di qualificazione che vedono le Azzurre già certe di un posto all'EuroBasket 2023 che si giocherà dal 15 al 25 giugno in Slovenia e Israele. Coach Lardo, che punta a ...Lens lo identifica come Palazzo dele voi potete cliccare per saperne di più. La ... E poi c'è anche la ricerca conView: in questo caso si utilizza l'intelligenza artificiale e la ...

LIVE Lussemburgo-Italia basket femminile in DIRETTA: tra poco la quinta del girone di qualificazione OA Sport

Lussemburgo-Italia, il match di qualificazione agli Europei 2023 in LIVE STREAMING Sky Sport

LIVE – Lussemburgo-Italia 0-2, qualificazioni Europei 2023 basket ... SPORTFACE.IT

Sport in tv oggi (giovedì 9 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming OA Sport

Sport in TV oggi giovedì 9 febbraio: il programma completo Tag24

La Nazionale Femminile di basket in campo in Lussemburgo nel penultimo impegno di qualificazione ai prossimi Europei. Le Azzurre sono già certe di un posto all'EuroBasket 2023 che si giocherà dal 15 ...La Nazionale Femminile in campo in Lussemburgo, penultimo impegno di qualificazione che vedono le Azzurre già certe di un posto all'EuroBasket 2023 che si giocherà dal 15 al 25 giugno in Slovenia e ...