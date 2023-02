LIVE Ciclismo su pista | Europei 2023 in DIRETTA | tocca al chilometro maschile | in pista Moro e Bianchi

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.42 Il greco Stamatios Savvakis è quinto, +4?298. Quarto il lituano Laurynas Vinskas, +3?936. 12.40 L’ucraino Mykhailo-Yaroslav Dudko è quinto, +5?702. Si piazza in terza posizione Stefano, 1:01.975, +2?411 da Truman. 12.37 Si porta in testa il britannico Joseph Trumanm 59?564. Terzo il portoghese Rodrigo Caixas (+5?553). 12.35 Partito il round di qualificazione del: 1:01.863 per il ceco Matj Hytych. 12.33 Questi i risultati della sprint femminile: 1 25 GROS Mathilde FRA 10.524 Q 2 30 FRIEDRICH Lea Sophie GER +0.041 Q 3 43 CAPEWELL Sophie GBR +0.046 Q 4 31 GRABOSCH Pauline Sophie GER +0.082 Q 5 73 van der WOUW Hetty NED +0.115 Q 6 45 FINUCANE Emma GBR +0.219 Q 7 26 KOUAME Taky Marie ...