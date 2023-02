LIVE Ciclismo su pista | Europei 2023 in DIRETTA | Simone Consonni ORO nella corsa a punti! Rachele Barbieri ci prova nell’eliminazione

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.24 La portoghese Maria Martins è la prima delle sedici eliminate. 19.23 Comincia la gara a eliminazione femminile! 19.20 Adesso ci sarà la gara a eliminazione femminile: a rappresentare i colori italiani c’è. 19.18 2-0 anche per Grabosch che vola in semifinale controllando alla perfezione la volata in testa. 19.17 Ultimo quarto di finale tra la tedesca Pauline Sophie Grabosch e l’olandese Hetty van der Wouw. La teutonica è in vantaggio 1-0. 19.16 Capewell ha la meglio al colpo di reni ed è la terza qualificata per le semifinali. 19.15 Terzo quarto di finale tra le due britanniche Sophie Capewell e Emma Finucane. Capewell ha vinto la prima sfida. 19.13 Volata molto lunga di Kouame che cede al ritorno di Friedrich che quindi si qualifica per la ...