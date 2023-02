LIVE Ciclismo su pista | Europei 2023 in DIRETTA | Simone Consonni ORO nella corsa a punti! Più tardi le finali dei quartetti con Ganna e Milan

(Di giovedì 9 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.13 Volata molto lunga di Kouame che cede al ritorno di Friedrich che quindi si qualifica per la semifinale. 19.11 Secondo quarto di finale della sprint femminile tra la tedesca Lea Sophie Friedrich, vincitrice della prima sfida, e la francese Taky Marie Divine Kouame. 19.09 Controlla senza problemi Mathilde Gros che si qualifica quindi per la semifinale avendo vinto le due sfide contro Degrendele. La campionessa del mondo vuole imporsi anche in ambito continentale. 19.07 Dopo questa gioia inebriante per l’Italia, si torna alla velocità femminile: gara due dei quarti di finale tra la francese Mathilde Gros e la belga Nicky Degrendele. 19.04 Un GARONE di! Condotta perfetta dell’azzurro, che da metà gara è salito in cattedra con tre sprint consecutivi e si è ...

14.45: Ci prova fino in fondo Miriam Vece ma si deve arrendere alla francese Kouame che la batte per soli 50 millesimi. Peccato! Ora Degrendele (Bel) contro Jabornikova (Cze) 14.43: Questione di ...Gli Europei di ciclismo su pista di Grenchen si sono aperti col botto per i colori rossocrociati. Trascinato dalla regina delle cronometro su strada Marlen Reusser, il quartetto rossocrociato composto ...