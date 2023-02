LIVE Ciclismo su pista | Europei 2023 in DIRETTA | si comincia con le qualificazioni della sprint femminile!

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.12 La ceca Veronika Jabornikova si porta alle spalle di Emma Finucane, in ritardo di 0.119. 12.11 La connazionale Oleksandra Lohviniuk è quarta, +0.529 dalla leader Finucane. 12.10 L’ucraina Alla Biletska chiude in 11?081, terzo tempo (+0.338 da Finucane). 12.08 Si porta al comando la britannica Emma Finucane, 10?743. 12.07 Terza l’azzurra, +0.345 da Migle Lendel. 12.06 In testa adesso la lituana Migle Lendel (11?026). Tocca adesso a Giada Capobianchi. 12.06 11?425 per Jabornikova, ma occupa la seconda posizione: la belga Julie Nicolaes è al comando con 11?352. 12.03 Parte la provaceca Anna Jabornikova e inizia così la seconda giornata deglidisu! 12.00 Nell’attesa ...