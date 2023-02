LIVE Ciclismo su pista | Europei 2023 in DIRETTA | l’Italia si gioca l’oro nei quartetti! Consonni ORO nella corsa a punti

(Di giovedì 9 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.41 La Francia recupera ed è davanti di un decimo a metà gara. Finale per il bronzo davvero equilibrata. 20.40 Leggermente avanti la Germania dopo un chilometro, ma le tedesche provano ad accelerare ulteriormente. 20.37 Quartetto francese formato da Berteau, Borras, Copponi e Fortin, quartetto tedesco da Brausse, Klein, Kroger e Sussemilch. 20.35 Tutto pronto per la finale per la medaglia di bronzo tra Francia e Germania nel quartetto femminile inseguimento. 20.31 Premiazione del chilometro maschile con la vittoria schiacciante del campione del mondo Jeffrey Hoogland. 20.26 Fra poco le finali dei quartetti: si comincerà col femminile per poi passare al maschile.siin entrambi i casi. 20.21 Comunque un grandissimo risultato per Matteo ...

La vittoria. Il ciclista bergamasco ha chiuso con 54 punti. È la prima medaglia per l’Italia a questi Europei. Simone Consonni ha vinto l’oro nella corsa a punti agli Europei su pista di ciclismo in c ...14.45: Ci prova fino in fondo Miriam Vece ma si deve arrendere alla francese Kouame che la batte per soli 50 millesimi. Peccato! Ora Degrendele (Bel) contro Jabornikova (Cze) 14.43: Questione di ...