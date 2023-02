LIVE Ciclismo su pista | Europei 2023 in DIRETTA | l’Italia punta all’oro nell’inseguimento a squadre con Ganna e Milan!

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISUAmiche e amici di OA Sport, appassionati di, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti allatestuale deglidisudi Grenchen, in Svizzera! Dopo la prima giornata di gare, si torna incon altre sfide tutte da seguire, dalle qualificazioni (in mattinata) fino alle finali. Si partirà alle ore 12:00 con le fasi di qualificazioni per chilometro maschile, sprint femminile (ottavi e quarti di finale), team pursuit maschile e femminile, gara a punti maschile e gara a eliminazione femminile. Consequenzialmente, nel pomeriggio (dalle ...