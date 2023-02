Little Tony | l’Elvis Presley di San Marino

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Compie oggi gli anni un grande del rock’nroll italiano, Antonio Ciacci: in arte. Interprete di numerosi successi come Cuore matto, Riderà e 24 mila baci, inizia la sua carriera a soli 16 anni quando nel 1958 lo nota un impresario inglese, Jack Good. Quest’ultimo lo convince a partire con i suoi fratelli per l’Inghilterra. Qui Antonio assume il nome d’arte di, come omaggio a quello diRichard e nasce il gruppo “and His Brothers“. Dalle balere alla conquista del mondo A 16 anni Antonio Ciacci parte Londra senza una lira e senza sapere una parola di inglese. L’idea del ragazzo è quella di misurarsi con i suoi miti. Prendeva il treno a carbone e andava a Manchester da dove andava in onda il programma Boys Meet Girls che ha ...