L’Italia in Europa conta quanto il due di coppe quando regna bastoni Francia e Germania!

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Bruxelles stende il tappeto rosso a Zelensky – arrivato in volo da Parigi insieme a Macron – per il vertice dei capi di Stato e di governo della Ue.e Germania, su l’egida degli Stati Uniti, comandano le danze e noi stiamo lì alla finestra a subire le loro decisioni. Certo è che la

ha perso per erosione, negli ultimi 50 anni, 35 milioni ...è seconda solo alla Cina per'inquinamento marino da ...... al di là della rincorsa apparentemente impossibile al Napoli, potrebbe figurare la coppa, da aggiungere alla Supercopp a, in attesa di sapere fino a quando durerà'avventura in. Il ...

Fondi europei: ecco come l’Italia vuole rivedere le priorità Il Sole 24 ORE

La premier italiana esclusa dalla cena Macron-Scholz-Zelensky Linkiesta.it

Macron e Scholz provano ad isolare l'Italia, per paura Panorama

Meloni al Consiglil europeo: inopportuno l'invito di Macron a Zelensky - ItaliaOggi.it Italia Oggi