L' iraniana Pegah e Drusilla Foer a Sanremo | l' Italia si commuove

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il momento più commovente della seconda serata del Festival diè stato quandoMoshir Pour, una ragazza italo-si è sciolta i capelli e, assieme a, ha lanciato un messaggio di pace con la canzone Baraye di Shervin Hajipour, simbolo della protesta in Iran. "Ho deciso che la paura non ci fa più paura e di dare voce a una generazione cresciuta sotto un regime di terrore e depressione, in uno dei paesi più belli al mondo, uno scrigno dei patrimoni dell'umanità", ha dettoche insieme a, di nuovo sul palco dell'Ariston ha chiesto libertà, diritti e pace.