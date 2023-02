L' intervista - Contartese MG | Lelettrificato sfiora la metà del nostro canale noleggio

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Luca, una laurea in sociologia e un passato da giornalista dell'auto e da pr manager, ha iniziato a occuparsi di flotte aziendali nel 2018, in qualità di fleet key account manager della Kia Italia; dal 2021 è fleet sales manager della MG Motor Italia, la Casa cinese che ha rilevato il celebre marchio britannico e che commercializza nelPaese una gamma di modelli a benzina, ibridi plug-in e full electric. Ecco la sua visione sull'anno da poco concluso e suo momento attuale del settore. Anche nel 2022 avete registrato problemi di disponibilità di prodotto?Paradossalmente, per la MG, il contesto di mercato in cui ci siamo trovati e che ha determinato carenza di prodotto per alcuni altri costruttori, è stato di aiuto, visto che abbiamo risentito meno di altri di alcune criticità. Per noi, la questione tempi di consegna è stata gestibile ...