L’intelligence dietro le quinte dell’european tour di Zelensky

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tempestività decisiva. Il destino dell’Ucraina e la possibilità dell’esercito di Kiev di difendersi e fronteggiare l’imminente tentativo di colpo di maglio dell’offensiva russa, dipendono essenzialmente dal tempismo e dalla velocità con le quali l’occidente farà arrivare sul fronte del Donbass i moderni carri armati, i sistemi missilistici avanzati e i super jet in grado di assicurare la superiorità aerea. Il blitz di due giorni del presidente Volodymyra Londra, Parigi e Bruxelles ha evidenziato che a Mosca stanno bruciando i tempi dell’offensiva per anticipare l’arrivo dei moderni armamenti americani, inglesi ed europei alle forze ucraine, in maniera da tentare di sopraffarle mandando allo sbaraglio ad ondate continue centinaia di migliaia di soldati arruolati in fretta e furia e spediti al fonte dal Cremlino. A Londra e Parigi, col primo ministro Sunak, il ...