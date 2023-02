L’incursione europea di Zelensky e i rapporti Roma-Parigi secondo Varvelli

Leggi su formiche

(Di giovedì 9 febbraio 2023) “Non penso cheabbia percepito un minor supporto da parte europeo o l’immagine di un’Europa poco unita. Il problema è, come al solito, che ognuno ha opinioni pubbliche diverse: la nostra ad esempio non è tra le più convinte del supporto militare”. Lo dice a Formiche.net il direttore di Ecfr, Arturocommentando il Consiglio Ue alla presenza del Presidente ucraino (occasione caratterizzata dalle frizioni sull’asse) e sottolinea perché occorre continuare a spiegare pubblicamente quanto sia importante sorreggere l’Ucraina e non farla crollare sotto gli attacchi della Russia. La cena ad excludendum organizzata da Macron cone Scholz è stata un errore, una scivolata o una provocazione? Non ho sufficienti elementi per dirlo, onestamente. Io sono ...