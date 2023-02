(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tertulliano, gran filosofo cristiano, tu nel “De spectaculis” mostrasti l’incompatibilità fra cristianesimo e sport, forse pure tra cristianesimo e festival della canzone (pazienza se ai tuoi tempi non esistevano né il calcio né Sanremo, esistevano i prodromi ossia “le gare o certami”), io invece vivo l’incompatibilità fra stile e pallone. Devi sapere che amo lee particolarmente ledi maglia e particolarissimamente ledi maglia a, però lespesso producono equivoci antipaticissimi. Se porto una cravatta bluceleste ecco che la vedono nerazzurra e mi sospettano dell’Inter. Se porto una cravatta biancoblu i maligni la vedono bianconera e mi credono juventino. Per carità di Dio. Vorrei comprarne una rossoblu ma temo, vista la somiglianza di blu e nero, che mi prendano ...

Ma laha le ali". Così parla Volodymyr Zelensky , in uno storico discorso a Westminster Hall , nella culla della democrazia moderna e dove ha riposatogiorni la salma di Elisabetta II lo ...... alla domanda "L'aborto fa parte di una delledelle donne" rispose: "Purtroppo sì e non è una bella cosa. Non lo consideravo una bella cosa neanche quando combattevoavere una legge. La ...

Libertà per la blogger cinese Zhang Zhan, approvata risoluzione in ... Comune di Firenze

Drusilla Foer e Pegah Moshir Pour, il monologo a Sanremo per l'Iran ... Fanpage.it

Libertà per le cravatte a righe, l'estetica non sia sequestrata dal tifo Il Foglio

Libertà per Ocalan! Pace in Kurdistan! 11 febbraio manifestazione ... Rifondazione Comunista |