L’ex Napoli svela | “Lo chiese Maradona prima dello Scudetto!” | poi commenta l’addio di Mertens

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Alessandro Renica, ex giocatore del, ha parlato alla trasmissione Legends in onda su Napflix e Canale 8 ogni giovedì alle ore 21:00.azzurro ha ovviamente parlato dele della stagione disputata fino a questo momento, menzionando anche Driese rivelando un retroscena sul primo scudetto vinto con. Sul gioco di Spalletti “Il gioco di Spalletti è un capolavoro. Chiunque abbia la palla ha una soluzione, c’è una continua ricerca degli spazi, in fase di differenziazione ilti fa male in tanti modi diversi: in triangolazione, con tagli centrali, con percussioni. Anche la rotazione dei centrocampisti è imprevedibile. Poi ci sono anche le riserve che quando entrano, segnano. A volte ilè semplicemente ingiocabile. C’è anche ...