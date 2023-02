L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi interviene | cosa pensa del GF Vip di Signorini e della scelta di Mediaset – VIDEO

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Gianluca Benincasa è intervenuto sui social per fare delle nuove precisazioni in merito al suo ingresso saltato al Grande Fratello Vip. Come ben sapete il papà diha presentato un esposto controdi sua figlia.didel GF Vip die la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Parla la dirigente: 'Ecco tutta la verità' Yana scomparsa a 23 anni, ila Storie Italiane: 'Non ha mai traditocon me, mi sento in colpa' La denuncia Queste sono le parole del deputato ...Prima il "buon compleanno" social delGiulio Fratini, ...Falco e in serata il grande party organizzato per lei dall'... E tra una posa e'altra ci sono pure gli scatti con il manager da cui ...

Chi è l'ex fidanzato di Chiara Ferragni, Riccardo Pozzoli litigio Tag24

L'ex fidanzata di Dumitru Stratan: Mi ha dato pugni in testa per ... Fanpage.it

"Sta con un altro". La soffiata del ristoratore all'ex fidanzato di Yana ilGiornale.it

Castiglione delle Stiviere: trovato il corpo di Yana, l'ex fidanzato resta in carcere RaiNews