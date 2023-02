Levante | Vivo a Sanremo 2023

(Di giovedì 9 febbraio 2023)torna con un brano autobiografico, intitolato. Prima, aveva calcato il palco dell’Ariston con Tikibombom nell’edizione 2020. In questi tre anni sono successe tante cose, soprattutto a livello personale, perché la cantante è diventata madre di una bimba (nata nel febbraio 2022). Proprio da questa esperienza autobiografica si è sviluppata la canzone per la gara di, scritta da Claudia Lagona in arte, che sarà contenuto nel nuovo album Opera Futura in uscita il 17 febbraio. Composto da dieci canzoni, il disco sarà molto più legato alla vita vissuta, anche nei suoi aspetti fisici e sensoriali, del corpo - discostandosi molto da quell'atmosfera metafisica dell'album precedente (Magmamemoria). La stessa ...

Levante torna in gara per la seconda volta al Festival di Sanremo 2023 con il brano "Vivo" in cui racconta la depressione post-partum.